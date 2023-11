Les conseils pour faire les cadeaux de Noël sans stress

L’approche des fêtes marque l’heure des fameux achats de cadeaux de Noël. Choisir et trouver le présent idéal pour chacun à un prix raisonnable peut vite être stressant. Mais quelques astuces permettent de limiter les problèmes pour un Noël apaisé.

Plus d'un mois avant Noël, le compte à rebours a déjà commencé pour la préparation des fêtes. Réception, repas, décoration et, bien sûr, cadeaux sont au programme dans la plupart des familles. Ces derniers peuvent être source d’anxiété que ce soit pour les choisir ou pour les trouver. Quelques réflexes et astuces permettent cependant de limiter le stress lié à cette tâche. Il suffit pour cela d’un peu d’organisation et d’éviter de s’y prendre au dernier moment.

Établir un budget

Dans un contexte d’inflation, les fêtes de Noël risquent d’être placées une nouvelle fois sous le signe des économies pour de nombreux ménages. En moyenne, les Français consacrent environ 300 à 350 euros aux cadeaux de Noël. Depuis deux ans, la tendance est à la baisse. Par ailleurs, la flambée du coût des matières premières ces dernières années a impacté le prix des jouets. Pour maîtriser ses dépenses, il est préférable d’établir à l’avance un budget assez précis de la somme que l’on peut consacrer à chaque proche. Cela évitera de "craquer" pour le cadeau parfait et de se rendre compte, au moment d’acheter les derniers présents, que le budget est dépassé. De plus, votre liste de possibilités sera naturellement réduite et le choix sera ainsi plus aisé.

Renseignez-vous sur les désirs de vos proches

Trouver une idée de cadeau peut vite être pesant, car on souhaite conserver l’effet de surprise. Mais il n’est pas impossible de se renseigner pour autant. Pour les plus jeunes enfants, la liste au Père Noël est l’instrument ultime. Ce sera aussi l’occasion d’une leçon de choses sur les exigences et les limites. On pourra confier aux plus âgés un catalogue de jouets en leur demandant de sélectionner plusieurs articles, et ensuite arbitrer en fonction du budget ou de l'intérêt du jouet.

Pour les adultes, la situation peut être plus complexe. Mais rien n’empêche d’interroger les proches pour connaître leurs goûts et envies du moment. N’hésitez pas à demander à vos amis ce qu’ils prévoient d’offrir. Il existe enfin des sites proposant de mettre en place des listes partagées de souhaits, que ce soit pour enfants ou pour adultes.

Comment anticiper les achats ?

L’anticipation est un principe d’organisation dans tous les domaines. Pour limiter le stress, il faut absolument éviter le fameux "rush" des derniers jours. Même lorsque votre liste est établie, ne partez donc pas du principe que tout pourra être acheté en une seule fois. Une rupture de stock, une taille indisponible ou un changement de souhait est toujours possible. N’hésitez donc pas à vous renseigner sur la disponibilité des produits et à les réserver en magasins. De nombreuses enseignes proposent des "click & collect" qui pourront faire gagner du temps. Commander vous permettra également d’être informé en cas d’indisponibilité. Si vous optez pour la livraison, tenez compte des délais. Dans cette période d’extrême sollicitation, les grandes enseignes indiquent généralement que les produits pourront être livrés avant le 24 décembre. Limiter le temps perdu en magasin permettra d’y faire ses courses à une heure creuse.

Faites-vous aider

Plus il y a de bras, moins il y a de peine. Il est possible de faire appel à vos proches aux différentes étapes de la chasse aux cadeaux. Il est possible de mutualiser les budgets pour offrir des cadeaux moins nombreux, mais plus chers. On peut aussi faire les courses pour les uns ou les autres en fonction de la proximité des enseignes, des stocks disponibles ou des emplois du temps. Ce peut aussi être l’occasion de profiter des réductions dont bénéficient des proches. N’hésitez pas non plus à faire emballer vos cadeaux en magasin ou auprès d’associations, nombreuses à proposer ce service dans les centres commerciaux.