Les dangers des mini-crédits et paiements en plusieurs fois

La période des fêtes implique souvent des dépenses importantes en peu de temps. Beaucoup d’enseignes proposent d’étaler les paiements et des consommateurs opteront pour un mini-crédit. Mais ces deux options cachent des risques bien réels, car elles ne sont pas soumises aux règles habituelles.

La période précédant les fêtes de fin d’année est souvent liée à des dépenses importantes. Repas, décorations, cadeaux, étrennes ou appel du "Black Friday" peuvent vite faire chauffer la carte de crédit. Certains peuvent être dans l’incapacité d’assumer des dépenses si concentrées dans le temps et être tentés par un mini-crédit ou une proposition de paiement en plusieurs fois. Utilisées avec parcimonie et maîtrise, ces offres peuvent être une solution pour le consommateur. Mais elles sont régulièrement critiquées pour les risques cachés, car toutes deux profitent d’un vide juridique.

Des crédits qui ne sont pas soumis aux mêmes règles

Le Code de la consommation encadre le crédit en imposant notamment au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, du moins en principe. Car la loi accorde une souplesse si le montant emprunté est inférieur à 200 euros ou si le remboursement doit être fait dans les trois mois.

Le paiement fractionné, pratiqué par de nombreuses enseignes, consiste à payer une partie du prix du bien le jour même, puis d’étaler le reste sur deux mois. Souvent, il n’affiche pas de frais. Le mini-crédit, généralement proposé par des organismes en ligne, permet d’obtenir une somme relativement faible, quelques centaines ou milliers d'euros, là encore à rembourser en quelques mois. Les deux méthodes échappent donc aux règles classiques sur le crédit. Mais les risques sont réels.

Quels sont les risques du mini crédit et du paiement échelonné ?

Concernant les paiements échelonnés, les vérifications sont rares ou succinctes et ils sont presque systématiquement octroyés. Il faut dire que, selon l'UFC-Que Choisir, ce service permet de faire gonfler le panier du client de 20 % à 50 %. Le premier risque est celui d’un surendettement si le consommateur accumule ce type de paiements sans aucun contrôle. D’autant plus que les frais en cas d’incident de paiement peuvent être particulièrement lourds. Selon les cas, ils peuvent atteindre 15 % du total ou plus de 30 % des sommes restant dues. Il suffit pourtant d’un plafond de carte de crédit dépassé pour que le versement soit bloqué.

Le mini-crédit est quant à lui décrié pour ses frais cachés dont le montant peut être très élevé. Là encore, ils ne sont pas soumis aux règles des crédits classiques concernant la mise en garde des souscripteurs. Certaines enseignes préfèrent parler de "coup de pouce", d’"avance sur salaire" ou de "dépannage" que de crédit. Les promesses d’obtenir de l’argent "en quelques clics", ou "sans justificatif" ne rassurent pas sur la vérification de la solvabilité. Surtout, au-delà du taux, des frais peuvent s’appliquer pour obtenir les fonds rapidement. Là encore, les pénalités de retard peuvent s’avérer élevées.

Des règles qui évoluent

Certains abus ont été signalés, notamment par les associations de consommateurs. Cela avait poussé, en mars 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, organe de la Banque de France) a rappelé que ces mini-crédits ne pouvaient être proposés que par des organismes agréés. Elle considérait aussi que les frais liés à ces crédits devaient être intégrés dans le calcul de leur coût, et étaient donc encadrés par le taux d’usure. En novembre 2023, il était fixé à 22,07 % pour un prêt d’un montant inférieur ou égal à 3.000 euros. Par ailleurs, le Parlement européen a pris une directive afin que le paiement fractionné et le mini-crédit soient soumis aux mêmes règles que le crédit classique. Elle devrait être traduite dans le droit français d’ici 2026.