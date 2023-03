Les dark stores, qui exaspèrent le voisinage, sont-ils menacés ?

Une victoire pour les communes. "Avec Olivier Klein (ministre délégué à la Ville et au Logement, ndlr), nous nous étions engagés à ce que les mairies aient la possibilité d'approuver ou non l'implantation de dark stores dans leur commune. C'est désormais chose faite", s'est ainsi félicitée sur Twitter Olivia Grégoire, ministre déléguée au Commerce. De son côté, l'association France urbaine, représentant les grandes villes et les métropoles, a estimé que l'arrêté publié au JO "répond aux principales attentes des élus". "Nous allons enfin pouvoir sanctionner et interdire ces entrepôts fantômes", s'est réjoui auprès de l'AFP Emmanuel Grégoire, l'adjoint à l'urbanisme de la maire PS Anne Hidalgo.

Est-ce pour autant la fin des dark stores ? Pour Cécile Ferouelle, avocate en droit de l'urbanisme au cabinet ADVANT Altana à Paris, "les dark stores qui se sont implantés dans des locaux commerciaux, au sens du droit de l'urbanisme, vont effectivement devoir solliciter une autorisation pour obtenir leur changement et ces lieux rentrent dans la destination 'entrepôt'", explique-t-elle à TF1Info. "Toutefois, on ne peut pas généraliser, cela va être fait au cas par cas. Mais, à Paris par exemple, les règles du plan local d'urbanisme (PLU) sont assez restrictives. Si la mairie refuse, ils seront obligés de chercher un autre local, éventuellement en dehors de la capitale. Donc ce n'est pas forcément la fin des dark stores, mais ils vont devoir trouver des solutions alternatives, voire d'autres mécanismes juridiques, pour contourner cette problématique et continuer à exister dans les grandes villes", précise-t-elle.