Les Français consomment plus de viande, mais en achètent moins : comment l'expliquer ?

Par ailleurs, en magasin, l'inflation des derniers mois a bien sûr freiné la consommation des viandes les plus chères. Mais les Français ont aussi changé leurs habitudes d'achat, en se déportant par exemple de la viande rouge vers des produits moins coûteux, comme la volaille. "Il y a des substitutions qui s'opèrent. On observe aussi une descente en gamme dans les choix des consommateurs. Non seulement les clients vont vers des produits moins chers, mais aussi de moins bonne qualité", note Lucile Rogissart. Les Français consomment par ailleurs de plus en plus de viande venue de l'étranger, les importations en France n'ayant jamais été aussi fortes dans le pays.