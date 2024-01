Les gestes à faire pour se prémunir d’un vol de carte bancaire

Paiement sans contact, en ligne ou sur terminal… La carte bancaire est de plus en plus utilisée. Sa facilité d’utilisation peut paradoxalement être une faiblesse en cas de vol. Mais depuis quelques années, les méthodes de protection se sont également développées.

La carte bancaire est aujourd’hui l’un des principaux moyens de paiement des Français. Les espèces continuent d’être utilisées dans près de la moitié des transactions, mais plutôt pour des sommes modestes. Du côté des moyens scripturaux, la "CB" représentait en 2022 62 % des paiements, contre 38 % en 2006, selon la Banque de France. Sa facilité d’utilisation est son principal atout. En revanche, il est assez aisé pour un voleur de l’utiliser pour un paiement sans contact ou sur Internet. Quelques réflexes et techniques permettent de s’en prémunir.

Comment protéger son cryptogramme ?

Depuis 2021, les banques sont tenues de solliciter une double authentification pour la plupart des paiements en ligne par carte. Ce système a permis de réduire significativement le nombre de fraudes. Il ne suffit plus en effet d’avoir accès aux numéros, cryptogramme et date d’expiration, tous indiqués sur la carte. Des limites demeurent cependant. Les achats modestes (moins de 30 euros) ou réguliers ne font pas systématiquement l’objet d’une demande d’authentification forte.

Pour réduire encore les risques, il est possible de dissimuler son cryptogramme visuel. Gratter la surface de la carte ou la couvrir au marqueur indélébile est une solution artisanale, mais efficace. Ainsi, personne ne pourra faire le moindre achat en ligne avec votre carte. Cela impose cependant d’avoir bien mémorisé ces trois chiffres. On peut aussi opter pour une carte à cryptogramme évolutif (ou dynamique). Affiché sur un mini écran LED au dos de votre carte, ce code évolue selon un certain rythme, par exemple toutes les heures. Ainsi, même s’il vous est dérobé durant un achat en ligne ou par d’autres manœuvres frauduleuses, il sera très vite obsolète.

Faut-il craindre les fraudes au paiement sans contact ?

Le développement du paiement sans contact a vu l’émergence d’autres risques. Le premier est qu’un voleur utilise ainsi votre carte sans avoir besoin de codes. Les paiements sont plafonnés à 50 euros chacun. En revanche, c’est la banque qui définit le nombre et le montant total maximums pour une période donnée, sans limite légale. Il est donc plus prudent de demander qu’ils soient assez bas afin de limiter les débits en cas de vol. Le paiement sans contact permet aussi de soutirer de l’argent en approchant à votre insu un terminal de votre poche ou sac. Cela reste cependant assez rare, car l’usage d’un terminal suppose d’ouvrir un compte. Pour s’en prémunir, on peut acheter un étui spécial. La simple présence de plusieurs cartes dans un portefeuille peut aussi suffire à brouiller les signaux.

Dans tous les cas, en cas de vol de votre carte, la rapidité de réaction est primordiale. Il suffit d’appeler un numéro dédié pour la bloquer. Mais l’intervention est définitive, ce qui pose problème quand on ne sait pas si sa carte a été volée ou simplement égarée ou oubliée. Certaines banques proposent un système de blocage temporaire depuis votre téléphone. Cela rend la carte inutilisable jusqu’à ce que vous fassiez opposition ou la retrouviez. Enfin, pour éviter une fraude au retrait, il faut bien sûr éviter les codes secrets constitués de suites logiques (1234) ou liées à une date de naissance, de mariage, un code postal, etc. Ce sont les plus faciles à découvrir.