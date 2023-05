Les jeux d’argent battent un record en France, comment l’expliquer ?

L’intérêt des Français pour les jeux d’argent et de hasard a grimpé en 2022, avec un chiffre d'affaires record de 12,9 milliards d'euros, soit une hausse de 20% sur un an, selon les données publiées jeudi 25 mai par l'Autorité nationale des jeux (ANJ). Si les opérateurs titulaires de droits exclusifs (la Française des Jeux et le PMU) représentent toujours plus de la moitié de l'activité (64% du produit brut des jeux) avec 8,2 milliards d'euros en 2022 (+8% par rapport à 2021), les casinos ont, eux, connu une croissance de 130%.