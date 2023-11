Les plantes en hiver : celles qui résistent le mieux au froid et au gel

On connaît sa capacité à résister à la chaleur et à la sécheresse. La lavande est aussi une plante qui traverse parfaitement l'hiver malgré le froid et le gel. Il s'agit d'une plante vivace, et son feuillage est persistant. Selon les espèces, sa rusticité varie entre -5 à -20 °C. Si cette plante a réussi à s'adapter parfaitement aux différents climats, la “lavande vraie” (lavandula angustifolia) est la plus robuste des variétés. En effet, elle résiste jusqu'à -28°.