Les recettes au retour du marché : des idées pour marier vos produits frais au St Morêt

- Fierté de la Picardie, la betterave se décline ainsi en un trio de houmous aux couleurs tendres et pastel grâce à ses variétés jaune, rouge et chioggia. On réalise d’abord une base classique de houmous en mixant pois chiches, ail, pâte de sésame, jus de citron vert, huile d’olive et fromage frais. Puis, on divise la préparation en trois et on incorpore dans chacune une variété de betterave cuite avant de mixer à nouveau. L’assaisonnement rectifié, on décore d’herbes. Servi frais à l’apéritif, ce mariage nord-sud emporte tous les suffrages.

- Direction la Bretagne avec un tartine feuilletée aux oignons et fromage frais. Cette recette se déguste idéalement avec une salade de légumes croquants. Découpez 8 rectangles dans deux pâtes feuilletées (460 g) et déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Dans un four chaud à 180°C, enfournez pendant 15 à 20 minutes, les rectangles de pâte. Laissez refroidir. Pendant ce temps, émincez 400 g d’oignons à faire revenir dans une poêle avec un peu de matière grasse. Après 10 minutes, ajouter 2 cuillères à soupe de miel (sur les 60 g nécessaires à l’ensemble de la recette) et laisser cuire jusqu’à ce que les oignons soient tendres. Concassez 50 g de noisettes et coupez en petits dés 100 g de fromage frais St Morêt réduit en sel. Mélangez 60 g de moutarde au reste de miel et tartinez les rectangles de pâte feuilletée. Ajoutez oignons, noisettes, quelques feuilles de maches et le fromage frais et laissez-vous réconforter.

- Du côté de l’Alsace, on profite de l’arrivée des cerises pour se régaler d’un clafoutis aux cerises et fromage frais. Aux ingrédients habituels (cerises dénoyautées ou non, lait, œufs, sucre vanillé, farine, levure), on ajoute du St Môret dans l’appareil pour plus d’onctuosité. Et pour davantage de gourmandise, on sert tiède avec une crème chantilly (réalisée avec 100 g de fromage frais et 20cl de crème fleurette bien froide, du sucre glace). Saupoudré de pistaches concassées, ce dessert est à tomber !

- Les Aquitains profiteront de la chantilly pour agrémenter une Tarte à la fraise du Périgord IGP dont la pâte sablée elle-même confectionnée avec du fromage frais St Môret et recouverte d’amandes effilée est cuite à blanc avant d’être décorée de fraises, d’un filet de miel… et de chantilly, donc.

- En Provence-Alpes-Côte-Azur, on succombera à la fraîcheur bienfaisante de bâtonnets de glace mûres et citron de Menton IGP en mêlant 300g de St Môret à 100g de fromage blanc. Dans une moitié du mélange, on dispose 100g de mûres coupées en morceaux, dans l’autre deux cuillers à soupe de lemon curd. Après avoir homogénéisé, on verse les préparations en alternance dans des moules que l’on place au congélateur jusqu’à dégustation.

Ce ne sont là que quelques exemples, il y en a bien d’autres à inventer au gré de ses envies. Ou à retrouver sur www.quiveutdufromage.com/ac-nos-recettes-coup-de-coeur-de-nos-marches