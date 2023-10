Les Répar’acteurs, artisans d’une durabilité prolongée de nos objets

Vertueuse pour la planète, cette mesure est d’autant plus appréciable pour les ménages dans le contexte actuel d’inflation (+4,8 % sur un an*). Mais si 81 %** des consommateurs plébiscitent le principe de la réparation, ils ne sont encore que 33 %** à franchir le pas. Parmi les (bonnes) raisons susceptibles de les encourager, la mise en place grâce à la loi anti-gaspillage et économie circulaire (AGEC – 2020) des fonds réparation grâce au paiement de l’écocontribution. Ce bonus forfaitaire pouvant aller de 10 € à 45 € selon le type d’appareil à réparer – octroyé par des éco-organismes agréés (Ecosystem, Ecologic…) –, à condition que l’appareil ait été acheté en France, soit détenu par un particulier et ne soit plus couvert par la garantie légale du fabricant ou commerciale.

Limitant la surconsommation des ressources et la production de déchets, la réparation et le réemploi incarnent le principe de l’économie circulaire ; ils favorisent également l’économie et l’emploi locaux lorsque l’on s’adresse aux artisans labellisés pour donner un second souffle à sa perceuse, sa machine à café, son ordinateur, son lave-linge ou son aspirateur ! Plus de 126 000 artisans sont ainsi répertoriés “Répar’acteurs“ sur l’ensemble du territoire français. Interlocuteurs idoines pour ces opérations de “remise à neuf“, ils sont également nombreux à s’impliquer lors des Journées nationales de la réparation. À cette occasion, plus de 1000 événements (ateliers découvertes, actions de sensibilisation, présentation de métiers et naturellement réparations) sont organisés, dont plus de 130 par des artisans Répar’acteurs ainsi que dans plusieurs antennes du réseau des CMA. Nos objets du quotidien ont encore de beaux jours devant eux.

Plus d’informations sur www.artisanat.fr

Sources :*Insee : Indice des prix à la consommation - résultats provisoires, août 2023 ; **ADEME