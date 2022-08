Elle est la star des assiettes d'été : comment bien choisir sa mozzarella ?

C'est tout ce savoir-faire qui distingue la mozzarella artisanale de celle industrielle. Mais qu'en est-il du goût ? Pour vous aider à mieux choisir, Massimo Petrone, chef d'un restaurant napolitain de Paris, Gustomassimo, a été soumis à un test : il a dû départager une mozzarella classique au lait de vache, vendue 1,35 euro, d'une industrielle au lait de bufflonne, facturée 2,43 euros, et enfin d'une artisanale à 4 euros. Son verdict est sans appel. "L'industrielle est compacte, elle ne libère pas de lait et a le goût d'un lait en poudre", décrit-il.

À l'inverse, la boule industrielle au lait de bufflonne est moins compacte, et encore mieux, la boule artisanale, la seule à être proposée dans ce restaurant, est fondante et laisse couler du lait de bufflonne, et non pas "de l'eau blanche", dès qu'on en découpe un morceau. Quant au service, une bonne mozzarella se suffit à elle-même, assure le chef italien. Optez pour un filet d'huile d'olive, mais oubliez sel, poivre et vinaigre, des sacrilèges à Naples.