Les secrets pour faire baisser la température de son jardin quand il fait très chaud

Les arbres et les végétaux en général sont de véritables climatiseurs naturels. Par exemple, un arbre adulte peut évaporer 450 litres d’eau par jour, ce qui correspond à cinq à dix climatiseurs. Donc pour faire baisser la température dans son jardin, on plante des arbres et de préférence des espèces très feuillues telles que le ginkgo biloba ou le cornouiller. Plus vous planterez des arbres, plus la température baissera et il fera beaucoup plus frais dans votre jardin. Par ailleurs, grâce à la photosynthèse, les plantes consomment de l'énergie solaire et elles ont cette faculté incroyable de casser la réverbération des rayons de soleil du sol sur les murs. Aussi, on plante beaucoup de végétaux et on n'hésite pas à végétaliser les murs avec des plantes grimpantes pour fabriquer des écrans naturels.