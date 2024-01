Les soldes, ça marche encore ? Maud Descamps vous répond

Les soldes d'hiver commencent ce mercredi 10 janvier, mais servent-elles encore à quelque chose ? Avec l'inflation, l'augmentation des prix du chauffage et de l'électricité, les Français ont moins de budget et la tendance générale est plutôt à acheter moins de vêtements. Alors, les soldes sont-elles encore bien utiles ? Maud Descamps nous répond.

Ce mercredi 10 décembre sonne le top départ des soldes. Entre 40 et 50 % des Français attendent cette période de rabais avec impatience, selon les chiffres de la Fédération française de l’habillement. Un pourcentage qui a tendance à baisser chaque année. Pourquoi ? Désintérêt, collection dépassée, récurrence des promotions ? Dans "Bonjour ! La Matinale TF1" Maud Descamps explique qu’il y a, en effet, des promotions toute l’année, ce qui rend les soldes moins exceptionnelles et moins attendues par les consommateurs.

Trop de soldes tue les Soldes ?

Parmi les grands fossoyeurs des soldes : le Black Friday en novembre qui « vient casser la dynamique » et surtout le phénomène des ventes privées. Aujourd’hui, 75 % des marques proposent ces rendez-vous à leurs clients. Intercalées à n’importe quel moment de l’année, ces ventes privées rendent les soldes moins intéressantes pour les consommateurs qui n’ont pas à attendre le mois de janvier ou le mois de juin pour faire du shopping à prix cassé. Par ailleurs, cela n’a échappé à personne, mais l’inflation réduit nos élans de consommation. Quand la vie est chère, on a moins envie de dépenser de l’argent. Or, l’habillement est l’un des premiers postes de dépenses à être coupé lorsqu’il faut faire attention à son budget.

Faut-il supprimer les soldes ?

C’est une question qui se pose et d’ailleurs le secteur de l’habillement réfléchit sur cette problématique. Un Conseil national du commerce a été créé en 2023. Il réunit des fédérations et associations, mais aussi des grandes entreprises telles qu’Auchan, Carrefour, mais aussi Kiabi, Décathlon ou encore les Galeries Lafayette. Leur objectif : faire face à la transition écologique et numérique et chercher des solutions pour relancer le commerce et renforcer l’attractivité du secteur. Évidemment, ils plancheront également sur la nécessité de sauver les soldes… ou de les supprimer.

Acheter moins de vêtements pour sauver la planète ?

Le saviez-vous ? Pour fabriquer un jean, il faut 9 000 litres, soit l’équivalent de 285 douches. Acheter moins de vêtements devient aussi un enjeu environnemental de taille. Il faut aussi savoir que la « fast fashion » émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Par ailleurs, selon un rapport de la fondation MacArthur, 80 % des vêtements achetés tous les ans, finissent à la poubelle. Aussi, pour s’habiller de manière écoresponsable et ne pas encourager la surconsommation qui fait tant de mal à notre chère planète, il y a quelques gestes simples à mettre en place : privilégier les vêtements de seconde main, acheter moins, mais acheter mieux en choisissant des vêtements fabriqués à partir de matières plus écologiques. Enfin, plutôt que de jeter ce t-shirt avec un petit trou, on attrape du fil et une aiguille et on le répare !

