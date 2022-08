Les stocks de gaz français remplis à plus de 90% : suffisant pour éviter la pénurie ?

D'où le nouvel appel du gouvernement à réduire le plus possible sa consommation d'énergie. Agnès Pannier-Runacher a ainsi expliqué que même avec une quantité de gaz importante, si la demande de consommation hivernale venait à augmenter, la situation pourrait devenir délicate. "Vous pouvez avoir une journée de froid particulièrement marquée, et on ne peut alors pas pomper, pour des raisons de taille de tuyaux, tout le stock de gaz qui a été fait". Même si les réserves de gaz sont remplies à 100%, il faudra donc réduire sa consommation pour pouvoir passer l'hiver, aussi bien de gaz que d'électricité.