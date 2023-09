Les vertus insoupçonnées de l'huile d'olive pour entretenir sa maison

L'huile d'olive fait des miracles pour entretenir vos meubles ou un parquet en bois. En effet, elle peut détacher des auréoles, mais elle le nourrit et le fait briller en quelques gestes. Pour cela, il vous suffit de mélanger cinq cuillères d'huile d'olive avec six cuillères de vinaigre blanc dans un vaporisateur. Pulvérisez la surface qui a besoin d'un petit nettoyage et passer un chiffon microfibres ou doux. Absorbez ensuite le reste de l'huile d'olive avec un autre chiffon et le tour est joué. Si vous remarquez une auréole sur un meuble en bois, versez de l'huile d'olive dans un verre jusqu'à la moitié et ajoutez une pincée de sel. Appliquez le mélange sur la tache à l'aide d'un chiffon puis laissez agir pendant cinq minutes, enlevez ensuite le surplus.