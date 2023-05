Lidl : que pourrez-vous trouver sur la boutique en ligne du discounter, lancée le 1er juin prochain ?

D'autant que "le site lidl.fr se classe déjà parmi les dix sites internet les plus consultés" par les Français, selon une étude de Mediamétrie, cité par le même responsable. En février 2022, le panéliste avait mis en évidence que près de 13 millions de visiteurs uniques se connectaient chaque mois sur le site de Lidl en France, alors que l'enseigne d'origine allemande n'y vendait rien. Et ce, a contrario de tous les autres membres du top 10 de cette étude : Amazon, Leboncoin, CDiscount, Fnac, Vinted, Carrefour, E.Leclerc, AliExpress et Booking.com.

Selon le média spécialisé LSA, le succès du site s'expliquait - principalement - par la possibilité de consulter en ligne les différents catalogues de l'enseigne, la sixième chaîne de supermarchés en France en parts de marché. Une étude Kantar, datant de février 2023, Lidl pèse près de 8% de parts du marché de la grande distribution derrière Leclerc (22,4 %), Carrefour (19,9%) Intermarché (15,9%), Système U (11,4%) et Auchan (9,1%).