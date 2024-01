Linky : disjonction, panne… Quels sont les problèmes les plus rencontrés par les utilisateurs ?

Depuis l’installation de Linky, des utilisateurs font face à des disjonctions régulières de leur compteur. Ils ont notamment constaté des problèmes de dysfonctionnements des appareils électriques. Des bugs de compteurs qui s’emballent ou des pannes du décompte heures pleines/heures creuses ont fait grimper les factures de certains foyers.

Depuis 2022, tous les foyers sont normalement équipés d’un compteur Linky, déployé par Enedis, le gestionnaire du réseau électrique en France. Mais des utilisateurs rencontrent depuis certaines complications. Disjonctions, bugs, pannes... Voici les cinq problèmes les plus fréquents.

1-Disjonction du compteur

Depuis qu’un compteur Linky a été installé chez elles, certaines personnes constatent que les plombs sautent très régulièrement lorsque plusieurs appareils électriques sont utilisés simultanément. Si les anciens compteurs supportaient assez bien le dépassement de puissance sur une courte durée, avec Linky, ce n’est pas le cas. Désormais, lorsque la consommation électrique du foyer dépasse celle inscrite dans son contrat d’énergie, le compteur disjoncte. Le message “PUISS DEPASSEE” apparaît alors sur l’écran du boîtier. Si l’incident survient trop régulièrement, Enedis invite les utilisateurs concernés à prendre contact avec leurs équipes. La solution étant soit d’augmenter la puissance du contrat, soit de décaler l’utilisation de certains appareils.

2-Des appareils en panne

Tous fonctionnaient parfaitement bien avant l’installation du compteur Linky mais depuis, certains appareils sont tombés en panne. C’est le constat fait par de nombreux utilisateurs qui relatent, dans une étude menée en 2019 par Que Choisir, une box Internet “qui fonctionne de façon intermittente”, ou encore un congélateur qui “n’est pas reparti après l’installation du nouveau compteur”. Enedis assure que ces pannes sont rares et qu’il suffit de redémarrer les appareils pour résoudre le problème.

3-Dysfonctionnement des appareils

Au-delà des pannes, certains clients ont eu l’impression de basculer dans une expérience paranormale depuis l’installation de leur compteur Linky. Dans l’étude menée par Que Choisir, des personnes rapportent des volets roulants qui “fonctionnent comme ils veulent”, une télévision qui “s’allume toute seule” ou qui s’éteint subitement “en cours d’émission”. “Nous allons finir par croire aux fantômes”, témoigne un des sondés. Enedis attribue ce problème à “une remise sous tension qui ne s’est pas bien passée” ou à des bandes de fréquences utilisées par l’appareil et le compteur qui peuvent être trop proches et créer un dysfonctionnement.

4-Une facture anormalement élevée

Certains foyers ont vu leur facture d’électricité bondir depuis l’installation de leur compteur Linky, alors que leur consommation est restée inchangée. Ils ont vu leurs factures passer de 150 à 200 euros à plus de 3 000, voire 7 000 euros. En cause : un compteur qui s’emballe et qui ajoute des kilowattheures consommés qui ne le sont pas. Contacté à plusieurs reprises à ce sujet, EDF conseille aux clients concernés de redémarrer leur compteur et reconnaît que ce sont des situations qui interrogent.

5-Des problèmes avec les heures creuses

Des consommateurs disposant d’un contrat avec des heures creuses ont relaté des problèmes après l’installation de leur nouveau compteur. Certains, après avoir pris une douche froide, ont constaté que leur ballon, programmé pour chauffer en heures creuses, ne fonctionnait plus. Ils ont ainsi été contraints de le relancer en heures pleines, ce qui a fait grimper leur facture. D’autres ont remarqué que la différence heures creuses et heures pleines n’était tout simplement plus bien prise en compte dans leur consommation et donc dans leur facture. Plusieurs explications sont possibles : un mauvais branchement, une détérioration du contacteur heures pleines/heures creuses, ou encore un souci de paramétrage du compteur. Enedis invite à les contacter pour analyser et réparer le problème. Depuis l’installation du compteur vert, certains ont eu plusieurs occasions de voir rouge.