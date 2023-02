Listeria, E. coli, salmonelle... Faut-il s'inquiéter face aux rappels de produits en série ?

On a l'impression que depuis quelques mois les contaminations alimentaires s’enchaînent, est-ce le cas ?

Il faut commencer par rappeler que depuis avril 2021, le rappel de produits est accessible au public sur le site du gouvernement rappel.conso.gouv.fr. Forcément, à partir du moment où il y a un service dédié et accessible à tous, il y a aussi plus de médiatisation autour de ces rappels. Certains cas ont été plus médiatisés que d'autres, également par ce qu'il concernait de gros groupes et qu'ils touchaient par ailleurs nos enfants. En outre, depuis cinq ans, dans le cadre de notre mission de surveillance, nous sommes passés au séquençage de l'ADN complet, ce qui nous rend désormais capables de dire si dans toute la France il y a deux souches avec une même séquence. C'est une vraie révolution, car on peut maintenant savoir s'il y a un cas groupé. Grâce à cela, on est passé en quelques années de dizaines de signaux d'alerte à une centaine d'investigations en cours, donc il y a plus de cas en apparence, car on est plus discriminant en chiffres. À noter, enfin, que le rappel n'équivaut pas au retrait. Dans le second cas, on retire simplement le produit des points de vente, dans le premier, le stade au-dessus, on rappelle les produits chez les gens.