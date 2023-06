Achats à distance : vous pouvez vous rétracter pendant plus d’un 1 an dans certains cas

Lorsque vous achetez un bien ou un service à distance (Internet, voie postale ou téléphone), vous avez le droit de changer d'avis et choisir de renoncer à votre achat. Il s’agit du droit de rétractation, une loi européenne appliquée sur tout le territoire de l’Union. Avant de confirmer votre commande, le vendeur doit vous informer de l'existence ou de l'absence de ce droit. Si vous exercez ce droit, le vendeur doit vous rembourser le bien ou la prestation de services commandée. Attention, certains achats ne sont pas concernés (périssables, restauration, objets sur mesure, etc.). La loi limite ce droit de rétractation à 14 jours (le vendeur peut vous en proposer davantage). La Cour de cassation précise que ce droit s’étire au-delà d’un an lorsque vous n’avez pas été alertés de son existence.

Un particulier achète un système de chauffage d'eau sanitaire par panneaux photovoltaïques. Trois mois après son installation, il décide finalement d’exercer son droit de rétractation. Une banque lui avait prêté les fonds pour financer ce nouveau système.

En première instance, le bénéficiaire du système de chauffage obtient l'annulation du contrat. L'installateur est alors condamné à venir reprendre le matériel, à démonter toute son installation à ses frais, à remettre les lieux dans l'état antérieur et à rembourser à ce consommateur ce qu'il a pu payer. Le professionnel plaide que le droit de rétractation est de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat et il estime que le délai est largement dépassé.