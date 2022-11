Produire du photovoltaïque peut vous faire passer du statut de consommateur à celui de commerçant

Le solaire à la cote. 120 000 foyers français se chauffent déjà avec des panneaux solaires. En 2021, l’électricité produite par la filière solaire a atteint 3 % de la consommation française. L’État encourage les Français à installer des panneaux solaires en mettant à disposition des aides financières et les coûts commencent à baisser. Les brusques hausses des prix de l’énergie achèvent de convaincre les derniers hésitants. Mais attention, si vous devenez producteur net, vous risquez de perdre votre avantageux statut de consommateur, assure la Cour de cassation.

L’affaire jugée concerne un retraité, démarché à domicile, qui signe une commande pour une installation de 6 000 watt crête (Wc), unité de mesure de puissance d'un panneau solaire. La Cour de cassation considère ce contrat comme un moyen de commercer et non de consommer. "Il avait clairement, dès l'origine, l'intention de revendre de l'électricité", affirment les juges.

Un changement de statut qui fait évoluer la fiscalité du consommateur : la loi prévoit qu'au-delà de 3 000 Wc, l'installation photovoltaïque ne bénéficie plus de TVA à taux réduit et les revenus générés, déclarés en bénéfices industriels et commerciaux non-professionnels, sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.