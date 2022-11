Commerces alimentaires : le dimanche après-midi, impossible de demander de l’aide aux vigiles

Des surveillants, mandatés à des prestataires privés, vérifient que les clients respectent les règles de l’établissement. Dans ce cas, rappelle les juges, les agents de sécurité ne font pas office de personnel et ne doivent pas aider les clients. "Il est interdit que des agents de sécurité, généralement salariés d'une entreprise de gardiennage, interviennent pour aider d'une manière quelconque, c'est-à-dire en remplaçant les salariés en repos", insistent les juges. Des arrêtés préfectoraux peuvent néanmoins autoriser ponctuellement le travail des salariés les dimanches ou jours fériés.

Difficultés avec une caisse automatique, renseignements sur les rayons ouverts ou non, modalités de paiement, assistance pour ouvrir un portillon de sortie en scannant le ticket de caisse, prise en charge d’un produit finalement non acheté ou rangement de paniers, etc. "Ces initiatives, même prises par un salarié d'une autre entreprise, seraient une violation des règles sur le repos dominical", conclut la Cour de cassation.