Arnaques financières sur Internet : nos conseils pour les reconnaître et les éviter

Faux crédits, livrets d’épargne fictifs, financements participatifs détournés… Les arnaques financières se multiplient sur Internet. Pour les éviter, renseignez-vous avant de signer et méfiez-vous des offres trop alléchantes.

"Vignoble au taux extraordinaire de 20 % ! N’hésitez plus !" Oubliez cette publicité mensongère. Sur Internet, les sites proposants de faux contrats d’assurances, crédits, financements participatifs ou livrets à la rentabilité à deux chiffres n’existent pas. D’autres aux placements alternatifs, présentés comme "biens divers", "atypiques" ou "plaisir" à l’instar du vin et spiritueux, des pierres et métaux précieux, des containers, etc., n’accordent pas davantage de garanties.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), gendarme français des services financiers, alerte les épargnants sur "la multiplication de faux contrats en financement participatif". Sur sa liste noire, elle recense 1 262 sites ou entités proposant des produits financiers sans y être autorisés. En moyenne, en 2023, les victimes ont perdu 93 000 € en contractant un faux livret et 13 000 pour un crédit fallacieux. Toutes les catégories socioprofessionnelles sont touchées par ses arnaques. 53 % de ses escroqueries trompent les épargnants en usurpant l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier autorisé à commercialiser de tels produits.

Les escrocs mettent les victimes en confiance. À la recherche d’un placement sûr et rémunérateur, elles sont appâtées par une prétendue absence de risque de perte en capital et une disponibilité des fonds. L’ACPR met également l’accent sur les dangers des financements participatif. Attention aux faux investissements dans les énergies renouvelables, les EHPAD, les chambres en résidence étudiante ou encore les parkings équipés de bornes de recharge électrique.

Comment éviter les arnaques ?

D’abord, en matière d'investissement, n'oubliez jamais qu’il n’existe pas de rendements élevés sans risques élevés. Ne vous laissez pas impressionner par des promesses largement surévaluées par rapport au marché. Renseignez-vous sur Internet si ses rendements sont plausibles. N’hésitez pas ensuite à consulter des avis sur les moteurs de recherche concernant le site et l’établissement à l’origine de cette proposition.

Comme le précise Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1, rendez-vous ensuite sur le moteur de recherche Abe-infoservice.fr pour savoir si le site en question fait partie de la liste noire recensée par l’ACPR. Vous pouvez en parler à votre banquier : demandez-lui s’il connaît ce produit financier. En d’autres termes, prenez votre temps et renseignez-vous.