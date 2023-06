Location de chambre, piscine, jardin… Comment profiter de l'été pour arrondir ses fins de mois ?

C’est une tendance qui a le vent en poupe depuis la pandémie de Covid. Pour s’offrir une pause détente, les Français sont de plus en plus nombreux à louer un jardin ou une piscine pour une journée, particulièrement aux beaux jours. La location aux particuliers concerne aussi les voitures. À la clef : des économies pour les locataires d’un jour et une rentrée d’argent non négligeable pour les loueurs.