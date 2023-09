Louer une voiture électrique pour 100 euros par mois : l'exécutif pris de vitesse par les constructeurs

De son côté, le groupe Stellantis propose une offre de location longue durée au tarif de 99€ par mois pour la Fiat 500e MY23 berline. Il faudra néanmoins débourser un premier loyer de 9500€, ramené à 0€ après déduction du bonus et de la prime à la conversion, si vous êtes éligible, encore une fois, selon vos revenus. Fiat affiche sa voiture à partir de 30.400 € sur son site, bonus écologique de 7000€ et prime à la conversion de 2500 € non déduits (soit au prix de 20 .900€, en tenant compte des aides. À titre de comparaison, sur les trois ans de location longue durée, votre Fiat 500 électrique vous coûtera 3564€.

Le constructeur Renault s'est également positionné, en proposant une offre de location longue durée à partir de 100€ par mois pour la Twingo E-Tech. Pour en bénéficier, il faudra verser un premier loyer de 1500 €, après déduction de 5000 euros de bonus écologique et de 2500 € de prime à la conversion. À noter que trois ans de garantie, assistance 24/24 et entretien sont inclus pour un euro de plus chaque mois. Quant à la Renault R5 électrique, dont la commercialisation est attendue pour l'année prochaine, elle pourrait figurer dans la flotte de véhicules prévue dans le cadre du dispositif gouvernemental.