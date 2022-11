Logement, transports, santé... Les dépenses contraintes des Français encore en hausse

Dans le détail, le coût du logement (loyer ou crédit immobilier) est le plus important, avec un montant total moyen de 675 euros par mois, contre 634 euros un mois plus tôt (+6 %). L'explosion de ces frais est portée par l'augmentation des tarifs de l’électricité (97 euros par foyer en 2022 contre 90 euros l’année dernière) et du gaz (97 euros également en 2022 contre 89 euros en 2021). En seconde position, se trouvent les dépenses liées aux transports (crédit automobile, assurance et carburant). Les Français y consacrent 245 euros en moyenne par mois (contre 232 euros en octobre 2021, +5 %). Sans surprise, l'augmentation du prix des carburants a eu un impact en la matière (+15 euros/mois par rapport à l'exercice précédent). Enfin, l’assurance santé complète ce podium, avec un budget mensuel moyen de 101 euros par mois.