Louer ses meubles au lieu de les acheter : est-ce vraiment un bon plan ?

Plus écoresponsable, la location est un secteur en plein essor, qui touche maintenant le secteur du mobilier. Elle permet aux particuliers d’accéder à des produits de qualité sans dépenser une grosse somme en une fois. Si la location de meubles a des intérêts pratiques, il faut bien comprendre la réalité de son coût.

Faire des économies tout en limitant notre impact environnemental est une logique qui est de plus en plus plébiscitée. La surconsommation est largement pointée du doigt pour ses effets sur la planète. La location fait partie des angles de réflexion pour changer nos habitudes. Louer un objet qui servira donc à plusieurs personnes plutôt que de l'acheter, et donc produire moins, apparaît comme une option logique pour les ustensiles que nous n’utilisons qu’occasionnellement (outils, matériel de sport et loisirs, véhicule utilitaire…). Mais l’idée essaime maintenant jusqu’au mobilier de tous les jours. Est-ce vraiment intéressant pour le consommateur ?

Pourquoi louer son mobilier ?

La location de mobilier, proposée par de plus en plus d’enseignes, concerne essentiellement des produits chers, comme les canapés, la literie, ou encore l’électroménager. Les modèles haut de gamme peuvent être inaccessibles aux ménages modestes, qui ne peuvent se permettre une dépense de plusieurs milliers d’euros. La location de meuble permet donc de mettre le confort, voire le luxe, à la portée de plus de consommateurs. C’est aussi une façon de changer régulièrement de mobilier, de s’éviter des contraintes d’un déménagement, ou encore de vivre au milieu de produits neufs ou presque. L’intérêt peut également être écologique puisque vos meubles bénéficieront souvent d’une seconde vie. Selon les cas, le loueur peut les recycler, les réparer et les revendre ensuite. Car le marché de la seconde main est, lui aussi, florissant.

Louer ses meubles : combien ça coûte ?

Mais quid du prix de la location ? Il est très important de comprendre, surtout pour les ménages modestes, qu’elle restera toujours plus chère que l’achat. En effet, il s’agit de fait d’une forme de crédit qui a un coût pour le créancier (l’entreprise qui vous loue le meuble). Il ne s’agit donc pas d’un moyen de gagner de l’argent, mais de répartir les coûts dans le temps, et éventuellement de se faire plaisir.

On trouve des meubles en location avec option d’achat (LOA) dont vous pouvez devenir propriétaire en payant une certaine somme à l’échéance de la location. D’autres professionnels proposent des locations à durée déterminée (LDD) et reprennent le produit. Si la levée d’une option d’achat permet d’augmenter votre patrimoine, il faut bien avoir conscience que certains meubles perdent beaucoup de valeur avec le temps.

Avant d’opter pour la location de mobilier, il faut donc comparer les prix, demander des devis avec le montant total de la location, réfléchir à l’éventuel prix de revente en cas d’achat ou de levée d’une option d’achat, etc. Vérifiez également bien dans quelles conditions s’effectue la reprise à l'échéance, notamment concernant l’état du bien.

Attention à l’endettement

Si vous souhaitez vous faire plaisir, mais n’avez pas la trésorerie pour acheter "cash" un meuble de qualité, étudiez également les autres formes de crédit pour voir si elles sont plus intéressantes, par exemple en n’empruntant qu’une partie du prix d’achat. À noter que la LOA et les crédits à la consommation entrent dans le calcul de votre taux d’endettement. Ils nécessitent donc davantage de vérifications de la part du créancier et peuvent affecter votre capacité d’emprunt. Le régime de la LDD est plus souple, mais appelle donc à plus de prudence. Cumuler les locations peut mettre en péril les finances d’un particulier sans qu’il s’en rende immédiatement compte.