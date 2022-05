Lutte contre le gaspillage alimentaire : St Moret® en fait tout un fromage !

Fruits et légumes un peu flétris, restes de plats maison voire produits dont la date indiquée vient d’être dépassée… Par nécessité ou parfois par excès de précaution, chaque Français jette environ 30 kg* de nourriture en moyenne — dont 7 kg* de produits alimentaires non consommés encore emballés. Et cet achat qui ne lui a même pas profité lui aura en bout de course coûté plus cher, car il faut ajouter les frais de collecte et de traitement des déchets. Si produire des aliments pour les détruire est déjà un non-sens, c’est aussi un contresens environnemental (selon l’ADEME**, le gaspillage alimentaire représenterait à 3 % de l’ensemble des émissions nationales de gaz à effet de serre) et humain puisqu’on dénombre dans l’Hexagone plus de 7 millions de personnes en situation de précarité alimentaire***.