Ma plante d'intérieur est noyée : comment la sauver ?

Les plantes d'intérieur apportent ce petit côté nature qui nous manque tant, surtout quand on habite en ville. On aime les chouchouter. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que tous les végétaux n'ont pas les mêmes besoins en eau. Et il peut arriver de trop arroser trop une plante qui pourtant n'est pas gourmande. Rassurez-vous, il est possible de rattraper le coup !