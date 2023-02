"Made in France" : le canapé, star indétrônable de nos salons

Quant aux ouvriers, ils collent, tapissent, traquent le moindre défaut qu'ils sont les seuls à dénicher. Et ils fabriquent un canapé chaque minute, comme le Togo, un best-seller historique, l'un des fauteuils les plus vendus dans le monde. Imaginé en 1973, il connaît encore un grand succès. Cela nous donne envie de visiter le grenier de la marque avec Antoine Roset, directeur général de "Ligne Roset" à Briord (Ain). "La crise sanitaire a fait que les gens passent beaucoup plus de temps dans leur intérieur. En deux ans, le groupe a une augmentation d'à peu près 60 % de volume de ses ventes", constate-t-il.