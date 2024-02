Maison en kit ou "prête à finir" : ce qu’il faut savoir avant d’acheter

La maison en kit ou prête à finir peut séduire les personnes cherchant à devenir propriétaires. Avec cette formule, le prix de la construction sera significativement moins cher. Il faut cependant bien comprendre ce qu’implique ce type de bien et de travaux avant de se lancer.

Devenir propriétaire est souvent un objectif pour un ménage. Le premier choix qui se pose est celui de l’achat d’un bien ancien ou de la construction d’une maison neuve. Chacun a ses avantages, mais se lancer dans les travaux de construction peut présenter des entraves. La mise de départ est généralement plus importante, et il faut compter avec le délai de fabrication. La maison en kit peut alors séduire. En France, on parle plutôt de "maison prête à finir". En effet, un entrepreneur gère le gros œuvre et livre une maison hors d’eau et hors d’air. Il pose donc la dalle, les murs porteurs, la toiture, les portes et fenêtres. Le reste des installations est fourni en kits à monter soi-même. Avant de se lancer, il faut cependant avoir conscience de certaines réalités.

Les avantages de la maison en kit

L’intérêt principal de la maison prête à finir est bien sûr son prix. L’entreprise économise sur la main d’œuvre et mutualise les coûts en fournissant des matériaux et prestations standardisées à tous ses clients. Pour l’acheteur, la différence de prix est généralement chiffrée à 30 % par rapport à une construction neuve classique. La durée du chantier est fréquemment courte. Une maison peut sortir du sol en quelques semaines, puisqu'une partie des éléments est déjà montée. Enfin, la maison en kit peut être personnalisée plus facilement que la bâtisse proposée à l’achat sur plan.

Les inconvénients de la maison en kit

Le montant économisé grâce à la maison en kit doit être relativisé. Il existe en effet des niveaux de prestation très différents d’une entreprise à l’autre et selon le niveau de finition que vous exigez. Certaines utilisent des modules préfabriqués, moins chers, mais qui réduiront les possibilités en termes d’architecture. Le prix du terrain restera bien sûr à votre charge. Cela peut également être le cas pour les fondations.

La plupart des entreprises proposant des maisons en kit insistent sur la facilité d’installation. Certaines proposent par ailleurs des assistances gratuites en cas de soucis. Il faudra donc bien vérifier ces détails du contrat. En effet, la difficulté est une notion relative. S’il n’est pas nécessaire d’être un professionnel pour réaliser ces travaux, tout le monde n’a pas la même aisance. Il faudra bien tenir compte de ses compétences ainsi que de ses disponibilités pour calculer le temps des travaux. Par ailleurs, en cas d’erreur, vous serez seul responsable. Il vous appartient aussi de respecter les normes s'agissant par exemple de la plomberie et de l'électricité si vous voulez être couvert en cas de sinistre.

Attention à l’évolution du PTZ

Les maisons en kit sont plutôt construites en province, dans des zones peu tendues sur le plan foncier. Les acquéreurs ont donc longtemps pu bénéficier du Prêt à taux zéro (PTZ). Il permettait de financer une partie de son emprunt sans frais, notamment dans le cadre de la construction d’une maison neuve. Sur les sites de certains constructeurs, cet avantage est encore mis en avant. Cependant, le PTZ vient d’être réformé. Les maisons individuelles en sont désormais exclues afin de lutter contre l’artificialisation des sols. L’acquéreur d’une maison en kit ne pourra donc en bénéficier.