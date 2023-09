Malbouffe : le marketing "irresponsable" qui cible les enfants en France dénoncé par Foodwatch

Des publicités trop agressives qui incitent les plus jeunes à préférer des aliments mauvais pour leur santé. Dans une nouvelle étude publiée mercredi 13 septembre, l'association Foodwatch alerte sur l'exposition des enfants au "marketing de la malbouffe" qui "aggrave leur risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de cancer". Un constat inquiétant alors qu'en France, un enfant sur six entre 6 et 17 ans est en situation de surpoids ou obèse et "le restera vraisemblablement jusqu'à l'âge adulte", prévient l'association qui milite pour une alimentation sans risques, saine et abordable pour tous.