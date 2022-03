Malgré la fin de la trêve hivernale le 1er avril, EDF ne coupera plus l'électricité

Déjà interdites du 1er novembre au 31 mars, la période durant laquelle les procédures d'expulsion d'un locataire qui ne paye pas son loyer sont suspendues, les coupures d'électricité ne seront donc désormais plus du tout appliquées par le fournisseur historique et ce, toute l'année.

Avant EDF, le petit opérateur Plum avait déjà pris cette initiative. Mais beaucoup de fournisseurs restent "très réticents à abolir les coupures d'électricité" et ont engagé "des réflexions dilatoires", regrette Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé-Pierre. "On attend du gouvernement qu’il prenne une décision, que ça ne dépende pas de la bonne volonté ou non de certains fournisseurs d’électricité ; on estime que c’est un droit fondamental d’avoir un minium d’électricité chez soi", a-t-il dit à l'AFP. Selon lui, le gouvernement prépare un décret pour imposer deux mois de réduction de puissance avant toute coupure pour les ménages les plus précaires, ceux qui reçoivent le chèque énergie.