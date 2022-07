Marchés vs grandes surfaces : où vaut-il mieux acheter ses fruits et légumes ?

Les prix à la consommation n'en finissent plus d'augmenter. Ainsi, en juin, l'inflation sur un an s'élevait à 5,8%, après 5,2% en mai, selon les estimations de l'Insee. Sur un mois, l'augmentation est de 0,7% en juin, comme en mai, et après 0,4% en avril. Alors, pour certains consommateurs, tout est bon pour économiser.

Dans la vidéo en tête de cet article, tournée au mois de mai à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, la correspondante de LCI Pauline Gardet explique qu'une partie des habitants ont changé leurs habitudes, optant davantage pour les marchés alimentaires. "C'est moins cher que dans les grandes surfaces, où je n'achète d'ailleurs jamais de légumes. Par exemple, les artichauts y sont hors de prix : sur le marché, on les a à 1,29 euro, alors qu'ils sont presque à 2 euros dans les grandes surfaces", justifie une passante.