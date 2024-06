Les sites de vente en ligne utilisent des techniques pour vous inciter à finaliser rapidement vos achats. Mails incitatifs, messages de stocks limités... Certaines de ces stratégies sont interdites par la loi. Pourtant, selon l'UFC Que Choisir, de nombreuses plateformes continuent d'en faire usage.

Alors que les consommateurs effectuent de plus en plus d’achats en ligne, l’UFC-Que Choisir sonne l'alarme sur l’étendue des stratégies, voire des manipulations, auxquelles se livrent les entreprises d’e-commerce pour influer sur les actes des clients. Ce vendredi matin, Marie s’y est laissé prendre. "Je viens de recevoir 25% de réduction si j'achète maintenant. Et du coup, je suis un peu tentée. Ben oui, il faut que j'achète", lâche-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Cette promotion est à durée limitée. Et selon elle, ce n’est pas la seule astuce qu’utilisent ces plateformes pour la faire remplir son panier. "C'est vrai que je reçois souvent des notifications me disant : 'attention, l'article que vous avez mis dans votre panier est bientôt épuisé'. Donc ça, c'est vrai, ça pousse à acheter parce que je me dis : soit je l'achète tout de suite, soit après, il y en a plus".

Une pratique constatée sur les 20 plus gros sites

On appelle cela le "marketing du stress". Il s'agit de pousser les consommateurs à l'achat en lui signifiant qu'un produit est bientôt épuisé. Parfois même en affichant un compte à rebours. Est-ce vrai ? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Très répandue, la pratique a été constatée par l'UFC Que Choisir sur les 20 plus gros sites d'achats en ligne. "Les interfaces trompeuses les plus courantes incluent des conceptions visuelles manipulatrices, l’obligation de créer un compte client, des prix barrés trompeurs, des incitations répétitives, ou encore des messages de stock limité (piège de l’urgence) dont la pertinence est totalement invérifiable", dénonce l'Association de défense des consommateurs dans son enquête publiée ce jeudi 20 juin.

Pourtant, c'est illégal. "Il y a un véritable problème et c'est pour ça que l'UFC Que Choisir a signalé ces constats pour que les autorités agissent contre ces pratiques contestables des sites d'e-commerce", affirme auprès de TF1 Frithjof Michaelsen, chargé de mission numérique au sein de l'association d consommateurs.

Contactée par notre équipe ce vendredi matin, la Répression des fraudes assure multiplier les contrôles dans les prochaines semaines et indique qu'elle "va y intégrer les constatations réalisées par l'UFC Que Choisir".

D’ici-là, comment éviter de se faire avoir avec ces mentions "bientôt épuisé" ou "plus que 10 exemplaires disponibles" ? stratégies commerciales ? "Il faut se méfier, ce n'est pas forcément vrai. Il y a peut-être un autre site qui vous permettra d'obtenir cet article à un moindre coût. Donc méfiance. Attention, prenez votre temps, vous n'êtes pas à une heure près. Il faut impérativement que vous visitiez d'autres sites internet pour être certain que vous achetez au meilleur prix", conseille maître Emma Leoty, experte en droit à la consommation.

Si vous constatez ces incitations agressives à l'achat en ligne, vous pouvez aussi les déclarer sur le site Signal.conso.gouv.fr.