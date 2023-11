"On retrouve la petite touche du vigneron" : que vaut l'ambitieuse cuvée 2023 du Beaujolais nouveau ?

Depuis quelques années, le Beaujolais nouveau est parvenu à redorer son image. Une montée en gamme que l'on doit à la nouvelle génération de vignerons.

C'est un rituel. À minuit ce jeudi à Beaujeu (Rhône), la capitale historique du Beaujolais. Le premier tonneau est mis en perce, et 8000 personnes se pressent pour goûter le primeur 2023. Cette année, toute la filière a de vraies raisons de se réjouir. La réputation du Beaujolais nouveau est en train d'évoluer de manière très positive, et ce, pour plusieurs raisons.

On retrouve la petite touche du vigneron. Chaque Beaujolais nouveau est différent Anaïs Pertuizet, vigneronne

Près de la moitié du vignoble a été arraché pour ne conserver que le plus qualitatif. Surtout, plus question d'uniformiser ce produit. À l'image d'Anaïs, 28 ans, interrogée dans la vidéo en tête de cet article, une nouvelle génération de vignerons apporte de la diversité, notamment dans la culture de la vigne. La vinification aussi a évolué. Fini l'utilisation des levures au goût de banane. Les vignerons remettent en valeur le gamay, le cépage du Beaujolais. "On parle beaucoup des Beaujolais nouveaux, parce qu'on a une vraie expression, certes du terroir, du gamay en lui-même, mais on retrouve la petite touche du vigneron. Chaque Beaujolais nouveau est différent", explique Anaïs Pertuizet, vigneronne dans le Rhône.

Ce jeudi matin, chez tous les cavistes de Lyon, c'était l'effervescence. En quelques jours, plus de seize millions de bouteilles vont être vendues dans le monde entier. Mais si certains parlent désormais de Beaujolais "renouveau", cela se ressent également dans les prix. Ils ont légèrement augmenté, mais à la faveur d'une meilleure qualité, affirment les spécialistes.

Dans les bars à vins, les plus impatients se retrouvent pour goûter le nouveau millésime. Le Beaujolais nouveau est redevenu tendance dans toutes les tranches d'âge. Un vin simple, sans aucune complexité aromatique, qu'il faut bien sûr consommer avec modération.