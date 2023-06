Ces produits 100% green pour nettoyer sa maison sans danger

Ce fruit fait partie des incontournables des astuces de grand-mère pour faire le ménage de façon écologique. Il contient 5 % d'acide citrique et c'est cela qui lui permet d'être un très bon produit antiseptique, anti-calcaire, mais aussi un dégraissant et un désodorisant. Vous pouvez l'utiliser pour faire briller vos robinets. Mélangé à du sel ou du bicarbonate, il permet de rendre leur blancheur aux joints de carrelage de la salle de bains de la cuisine. Le citron est aussi très efficace pour nettoyer les vitres et les miroirs sans laisser la moindre trace. Pour cela, on utilise la moitié d'un citron dans un demi-litre d'eau chaude. On verse dans un pulvérisateur puis on vaporise les surfaces à nettoyer. On frotte délicatement avec un chiffon microfibre humide et on sèche avec du papier journal. Le tour est joué !