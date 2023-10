Messages frauduleux, spams, arnaques : ce moyen méconnu pour les dénoncer

Qui n’a pas déjà reçu des offres commerciales non sollicitées plus ou moins suspectes par téléphone ou par SMS. Il s’agit parfois d’un démarchage téléphonique classique, visant à vous vendre des biens ou des services. Il n’est pas rare non plus qu’il s’agisse tout simplement d’une escroquerie. Pour éviter les arnaques, il convient de prendre quelques précautions lorsque l’on reçoit un message de ce type. On peut s’en prémunir à titre personnel, mais il existe aussi un moyen de les signaler afin de lutter plus efficacement contre la fraude et les pratiques abusives.