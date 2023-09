Mites alimentaires : nos astuces pour lutter efficacement contre ce fléau

Allié nécessaire pour l'entretien de la maison, ce produit 100 % naturel est également un répulsif très efficace contre les mites. Vous pouvez mélanger du vinaigre de vin blanc et de l'eau dans un vaporisateur et pulvériser vos placards pour les nettoyer. Si les mites sont déjà présentes, commencez par vider vos placards et par passer un coup d'aspirateur pour enlever les toiles, les larves et les insectes. Imbibez ensuite une éponge avec de l'eau et du vinaigre blanc et nettoyez l'intérieur des placards en insistant bien sur les recoins. Le produit éliminera non seulement les mites, mais aussi les œufs et les larves.