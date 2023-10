Mon orchidée ne donne plus de fleurs : comment y remédier ?

L'emplacement de votre orchidée est primordial. Cette plante se nourrit grâce à la photosynthèse, elle a besoin d'un bon taux d'humidité et d'une forte luminosité. Souvent, le manque de lumière explique pourquoi les orchidées ne donnent que des feuilles et pas de fleurs. Si vous avez placé votre plante dans un coin froid ou sombre, elle va se faner plus rapidement. On n'hésite pas à lui changer d'emplacement et à lui offrir un endroit éclairé, si possible avec du soleil direct.