Le budget moyen des Français pour les vacances d'été n'a jamais été aussi élevé

D'après un sondage, les Français ont prévu de dépenser en moyenne près de 1700 euros pour les prochaines vacances d'été. Il s'agit d'un record malgré la période d'inflation.

Des économies toute l'année

Un moment de détente jugé nécessaire par une majorité de la population, mais qui ne dure pas toujours très longtemps. Pour 45% des Français ayant prévu de partir en vacances, celles-ci dureront une semaine ou moins. Moins d'un Français sur quatre (22%) ayant prévu de partir en congés en profitera pendant au moins trois semaines.

Sondage réalisé en ligne par OpinionWay pour Sofinco entre le 10 et le 11 avril 2024, auprès d'un échantillon de 1019 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été utilisée.