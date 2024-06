Le plafond du paiement sans contact est levé, annonce ce jeudi le Groupement des Cartes Bancaires. La fonction "Sans Contact Plus", en cours de déploiement, va permettre de réaliser des achats de plus de 50 euros sans contact. Pour autant, il faudra entrer le code secret de sa carte bancaire pour valider l'opération.

Le geste est pratiqué machinalement chaque jour par des millions de Français. Le paiement sans contact, dont l'usage a été accéléré pendant la pandémie de Covid-19, notamment à la faveur du relèvement du plafond à 50 euros, a rendu l'usage de la carte bancaire plus fluide. Celle-ci devrait à l'avenir renforcer son statut incontournable : une nouvelle fonction baptisée "Sans Contact Plus", proposée par le Groupement d’intérêt économique (GIE) des Cartes Bancaires et en cours de déploiement, va permettre de réaliser des achats de plus de 50 euros grâce au paiement sans contact, sans limite de montant. Pour autant, il faudra entrer son code secret afin de valider l'opération.

Il n’y aura pas de changement pour les paiements sans contact d’un montant inférieur à 50 euros : ceux-ci se feront quant à eux sans saisie du code confidentiel. "Le service 'Sans Contact Plus' permet de généraliser le paiement sans contact quel que soit le montant. Le paiement est donc plus rapide, avec un passage en caisse accéléré et toujours aussi sécurisé", explique ce jeudi dans un communiqué le Groupement des Cartes Bancaires.

Un montant moyen de 16 euros

Certains professionnels ne proposeront cependant pas tout de suite cette nouvelle offre de paiement, dans la mesure où il faudra au préalable réaliser une mise à jour du TPE (Terminal de Paiement Électronique). En outre, face aux risques en matière de sécurité que font peser les paiements sans code secret, les banques fixent généralement un montant maximum d’achats cumulés sans contact pour une période donnée ainsi qu’un nombre maximum de transactions consécutives.

En France, plus de 65% de la consommation courante est réglée avec une carte bancaire. Selon la Banque de France, 29,5 milliards de transactions ont été effectuées à l’aide de moyens de paiement scripturaux (hors espèces, soit par carte, virement, prélèvement ou chèque) en 2022, dont 62% par carte bancaire, soit 14 points de plus qu’il y a dix ans. Cette croissance est notamment portée par le sans contact qui a été utilisé pour réaliser 60% des paiements par carte en 2022, pour un montant moyen de 16 euros, selon les derniers chiffres connus, issus de la Banque de France. Selon les chiffres obtenus en novembre 2023 par le site d'information financière MoneyVox auprès de plusieurs banques, seulement 5% des Français préfèrent ne pas avoir le sans contact sur leur carte bancaire.

Un plafond en hausse régulière

En permettant le paiement sans contact pour les achats de plus de 50 euros, la France s’aligne sur une pratique en vigueur depuis longtemps d’autres pays européens. Mais l’Hexagone a mis plus de temps qu’ailleurs à franchir le pas. Le paiement sans contact a été lancé en 2012, pour des montants inférieurs à 20 euros. Le plafond de paiement a été relevé une première fois en octobre 2017, à 30 euros, puis à 50 euros en mai 2020.

La carte bancaire voit désormais plusieurs concurrents se dresser devant elle, dont l'usage du téléphone mobile au lieu de la carte physique. Le paiement sans contact à travers le téléphone mobile n’était pas soumis au plafond des 50 euros, les seules limites s'appliquant au paiement sans contact mobile étant celles liées à la carte en elle-même ou au compte bancaire.