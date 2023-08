Moutarde de Bourgogne : dans le top des souvenirs à glisser dans vos valises

Ce goût, ce sont des graines de moutarde, du vin blanc bourguignon, du sel. Et ici, la fabrication est restée ancestrale, avec deux meules en pierres. Souvent imitée, jamais égalée. La Bourgogne produit 90 % des pots de moutardes consommés dans l'Hexagone. Sa renommée a depuis longtemps dépassé nos frontières. La moutarde est le troisième condiment le plus utilisé dans le monde après le sel et le poivre.