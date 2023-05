L'État va contrôler EDF à 100% : une bonne affaire pour les particuliers ?

Si la nationalisation peut avoir la vertu de protéger les clients français d'EDF, ce sont eux également, comme contribuables cette fois, qui sauveront les comptes du géant de l'énergie, et financeront l'avenir de l'énergie électrique en France. Là aussi, il y avait urgence : 17 réacteurs sur 56 sont arrêtés, dont six en lien avec un problème de corrosion sur un système de sécurité. Cette renationalisation va donc permettre "de réaliser dans les meilleures conditions possibles le programme de construction de six nouveaux EPR (réacteurs nucléaires de dernière génération, NDLR)" et de "renforcer l'indépendance énergétique du pays", a assuré Bruno Le Maire.