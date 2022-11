Navigo : pour éviter "le passe à 90 euros", Valérie Pécresse en appelle au gouvernement

La présidente de la région Ile-de-France, et patronne de l'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM), s'alarme d'une augmentation du prix de la carte Navigo, qu'elle juge inéluctable. "L'an prochain, le passe Navigo augmentera nécessairement en l'état", a estimé Valérie Pécresse, à l'occasion de sa découverte du nouveau matériel roulant commandé par IDFM pour le métro parisien et le RER, et produit par Alstom.