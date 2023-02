Négociations entre industriels et grandes surfaces : hausse des prix à prévoir d'environ "10%"

"Extrêmement tendues". C'est en ces termes que le porte-parole de Lactalis a qualifié les négociations commerciales entre industriels et grandes surfaces qui se déroulent actuellement et doivent se terminer mercredi. Si le géant du lait demande une augmentation entre 9% et 15%, les prix payés par les distributeurs aux agro-industriels devraient augmenter d'"environ 10%" à l'issue des négociations, a affirmé de son côté la Fédération du commerce et de la distribution mardi.

Les négociations "sont terminées pour les PME, pour toutes les marques qui sont très largement françaises", a ainsi précisé son directeur général Jacques Creyssel sur Franceinfo. Pour rappel, les négociations concernent les produits vendus sous marques dites "nationales", comme Danone ou Fleury Michon.