Niveler son terrain : les étapes pour un jardin plat

Cette étape permet de rendre le sol plus léger, plus meuble et aide les racines de vos futures plantes de s'y installer. On déplace la terre du point le haut de la zone délimitée vers le point le plus bas à l'aide d'une fourche et d’une pioche. On pense également à retirer les pierres et autres racines qui se cachent dans la terre. Pour vous faciliter la tâche et éviter de tout enlever à la main, vous pouvez utiliser une déracineuse. Si le terrain est destiné à un futur jardin d'ornement ou à un potager, un apport de compost peut être utile afin de nourrir la terre.