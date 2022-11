Noël : inflation oblige, les Français feront moins de cadeaux

Budgets des cadeaux, repas et décorations rabotés, loisirs, sorties ou vacances boudées... L'inflation transforme Noël en une "épreuve". Dans un contexte de flambée des couts de l'énergie et de hausse généralisée des prix, cette fête n'est plus seulement vécue comme un moment de bonheur, mais devient une source de stress sur le plan financier pour une majorité de ménages, qui en viennent à modifier leurs habitudes de consommation.

C'est la conclusion d'une enquête réalisée par l'Ifop pour le blog Voyage Way, et publiée jeudi 24 novembre. L'institut de sondage révèle que 51% des Français interrogés (sur un échantillon représentatif de 1000 Français) sont angoissés par la charge financière que représente Noël, comme l'achat des cadeaux ou le coût des repas. Un niveau de stress record qui dépasse celui des années précédentes (47% en 2021 et 39% en 2020), et touche en premier les ménages les plus impactés par la hausse des prix de l'énergie.