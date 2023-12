Noël : foie gras aux nitrites, sachets "remplis d'air"... des produits de fête épinglés par Foodwatch

Comme chaque année, l'ONG Foodwatch publie son inventaire des produits de Noël qui induisent les consommateurs en erreur. Parmi ceux épinglés en 2023 : des paquets de Ferrero Rocher remplis d'air ou du foie gras contenant des nitrites. Et pour la deuxième année, l'organisation propose aux consommateurs de voter pour élire le produit qui les agace le plus.

C'est une tradition de Noël. Chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, l'ONG Foodwatch épingle les produits qui "sous couvert d'un marketing bling-bling à la sauce réveillon, induisent en erreur". L'organisation a choisi de mettre en avant six produits en cette année 2023 dont les étiquettes seraient trompeuses pour les consommateurs et issus des marques Bjorg, Brossard, Ferrero ou encore Labeyrie. "Dénoncer le marketing abusif des entreprises agroalimentaires, pour Foodwatch, cela va bien au-delà d’une simple chasse aux étiquettes qui induisent en erreur. En exigeant un étiquetage honnête, nous refusons l’impunité qui règne dans les rayons des supermarchés", fustige Audrey Morice, chargée de campagnes chez Foodwatch, dans un communiqué.

70% d'eau dans du jus de citron

Dans le palmarès 2023 figure le citron cuisine bio aux citrons de Sicile de Bjorg. "Surtout de l'eau au citron", dénonce Foodwatch qui pointe que le produit - vendu huit euros le litre - est composé à 70% d'eau pour seulement 30% de jus de citron. "Et comme il faut bien donner un peu de goût à toute cette eau, le produit Bjorg renferme aussi des correcteurs d'acidité et de l'huile essentielle de citron", pointe l'organisation qui estime que "Bjorg se moque de nous", et précise que d'autres produits similaires contiennent, eux, 100% de jus de citron. Autre victime du classement de cette année, le pain d'épices spécial foie gras de Brossard qui ne contient... pas de miel, produit pourtant essentiel dans la recette. Ainsi, le premier ingrédient contenu dans ce pain d'épice est du sirop de glucose-fructose. "Même derrière son habit de fêtes, l'entourloupe est démasquée", pointe Foodwatch.

Autre cible : le panettone Ciro, Saveurs d'Italie, vendu chez Auchan. Ce produit, pour lequel la marque vante ses "pâtisseries traditionnelles italiennes", contient en réalité de l'huile de palme. Un ingrédient qui ne figure pas dans la recette du panettone traditionnel. "Or ici, on retrouve au moins 12% d’huile de palme : un ingrédient bien moins cher que le beurre et problématique sur le plan environnemental comme sur celui des droits humains".

Du côté de Ferrero Rocher et de Labeyrie, c'est leur tendance à pratiquer la "shrinkflation" qui est pointée du doigt. Pour le premier, les sachets de Ferrero Rocher "Petits plaisirs" au chocolat noir de 126 g sont en réalité "remplis d'air à 52%". Pour le saumon fumé Labeyrie "boisé d'Écosse", c'est le poids du paquet de six tranches commercialisé chez Monoprix qui est dans le viseur de Foodwatch. Le produit est passé de 220 à 210 g entre décembre 2022 et décembre 2023, a constaté l'ONG, "soit 4% de produit en moins pour un prix au kilo qui a augmenté de près de 19% en prenant compte de l'inflation".

Du foie gras avec des nitrites

Autres produits pointés du doigt : la terrine Guyader aux noix de Saint-Jacques à la Bretonne "produit en Bretagne". Une terrine qui contient beaucoup de colin, non mentionné sur l'emballage, mais qui figure comme premier ingrédient dans la composition du produit. Par ailleurs, les Saint-Jacques mises en avant sont en réalité des peignes pêchés en Argentine, "près de deux fois moins cher que les véritables coquilles St-Jacques", dénonce Foodwatch, qui reconnaît toutefois que la réglementation autorise les fabricants à appeler "Saint-Jacques" des pétoncles ou des peignes, des coquillages de la même famille, "provenant parfois de loin".

Enfin, le foie gras est aussi de la fête avec le bloc vendu par Jean Larnaudie sous l'appellation "'L'Emblématique" au Sauternes. Un produit qui contient du nitrite de sodium (E250), un élément régulièrement pointé du doigt par Foodwatch qui rappelle que "lorsqu'on ingère des nitrites et nitrates ajoutés, ils peuvent contribuer à la formation de composés cancérogènes probables et favoriser l'apparition de cancer colorectal et de cancer de l'estomac".

Autant de produits nominés par l'association pour recevoir sa "Casserole d'Or". Un prix décerné pour la deuxième année par les consommateurs qui peuvent voter sur le site de l'ONG pour élire "le produit qui les agace le plus". Ce dernier sera désigné le 20 décembre prochain.