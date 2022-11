Noël, c'est sacré : les Français ne comptent pas se priver

Cette étude apporte néanmoins quelques nuances sur ces chiffres de consommation. Ainsi, le budget est bien moindre pour les personnes sans activité professionnelle, autour de 400 euros, tandis que les retraités anciennement CSP+ comptent dépenser en moyenne 804 euros. Le budget alloué à Noël varie également du simple au double en fonction de l'âge. Il est estimé à 420 euros pour les 25-34 ans contre 725 euros chez les 65 ans.

- Enquête Nielsen IQ menée en ligne du 9 au 16 septembre auprès d'un échantillon de 1001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1%.

- Étude CSA Research pour Cofidis réalisée à partir d'un échantillon de 1007 Français constitué d’après la méthode des quotas, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, administré en ligne du 25 au 27 octobre 2022.