Cadeaux, décoration, repas… : il y a toujours de bonnes idées chez les artisans de nos régions

Présents sur l’ensemble du territoire français, les artisans œuvrent dans plus de 510 activités et 250 métiers en lien notamment avec l’alimentation, la fabrication ou les services. Leur éclectisme, leur disponibilité et leur savoir-faire les désignent chaque année comme les meilleurs ambassadeurs du Père Noël.

On a coutume de qualifier l’Artisanat de "première entreprise de France". À raison : réunissant 3,1 millions d’actifs et maillant le territoire de ses plus de 1,9 million d’entreprises, ce secteur constitue une ressource de talents indispensables à la vie économique… comme à la vie de tous les jours. Le quotidien serait bien morne sans la baguette croustillante du boulanger, sans l’éclat d’un bijou ou le tic-tac d’une montre ouvragés par un horloger-bijoutier ; sans le bouquet d’un fleuriste, le soin d’une esthéticienne… ni le secours d’un chauffagiste ou le transport d’un chauffeur de taxi !

À notre service 365 jours par an, les métiers de l’Artisanat foisonnent également de suggestions inspirantes. Ils en déploient davantage encore à l’occasion des fêtes, où tout un chacun est en quête d’idées pour embellir son intérieur, combler ses proches ou régaler ses invités lors des incontournables repas de fin d’année. C’est donc avec confiance qu’il faut se tourner vers ces inlassables défenseurs d’une qualité de proximité pour garantir la réussite d’instants magiques.

De l’originalité dans la hotte

Parce que les artisans sont créatifs, ils renouvellent volontiers les figures imposées de leur métier en proposant des créations insolites, idéales pour (se) faire plaisir à Noël. Ainsi est-on sûr de susciter l’enthousiasme de ses convives en inscrivant à son menu des canapés d’ail noir de la baie du Mont-Saint-Michel façon tapenade (de Catherine Lemarquand, en Normandie) et une salade assaisonnée par les huiles vierges végétales rares et premium “Perles de Gascogne“ (de Nathalie Barrère, en Nouvelle-Aquitaine). On dégustera avec modération la bière aromatisée aux fruits, aromates et épices de la Brasserie de l’Ouest guyanais (de Guylène Constable en Guyane) avant de croquer les délices chocolatés issus depuis cinq générations de la Maison Jovy (que dirige Noël Jovy en Centre-Val de Loire). Envie d’un café pour finir ? Ceux torréfiés en Picardie par Cafés Taine (où Samuel Taine sélectionne aussi des thés, dans les Hauts-de-France) sont tout indiqués.

Une table en fête incite la maison à s’égayer, notamment par la décoration. En optant par exemple pour les lampes et photophores My Pacific Wood Light en bois flotté et noix de coco (de Malou Jorrot en Nouvelle-Calédonie), ou bien avec les mobiliers, objets ou ustensiles de La Fabrique Pluriel, eux aussi, en bois (de Manon Pluriel en Bourgogne-Franche-Comté). À moins que l’on ne succombe aux charmes des céramiques en grès de modelage de Poppy Pottery (signées Marine Delrue, dans le Grand-Est) ?

À chacun son cadeau !

Vient le moment d’ouvrir les présents, et les enfants passent toujours en premier. Pour les plus petits, Manufacture en Famille crée de splendides jouets en bois à monter (grâce à Elisabeth Dussert-Vidaler en Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; les plus grands apprécieront les guitares électro-acoustiques d’exception de Gautier Guitare (Pierre Gautier, en Occitanie).

Mais les adultes aussi seront gâtés. Côté mode et beauté, les messieurs trouveront au pied du sapin les articles et cosmétiques de rasage traditionnel Gentleman Barber (par Maëlle Muzard en Rhône-Alpes-Auvergne) ; les dames découvriront les cosmétiques naturels bio Bain d’étoile (de Magali Blein en Île-de-France), les élégants chapeaux de la modiste Nelly Bichet (Pays-de-la-Loire) ou encore les montures uniques sur mesure du lunetier-créateur Michaël Ravin (Guadeloupe). On finira cette liste non exhaustive avec de l’intemporel haut de gamme pour lui comme pour elle : les montres de luxe Le Meur (Corse) ainsi que les bijoux uniques en or éthique recyclé et pierres précieuses signés Éric Nion (Bretagne). Et dire qu’il y a encore plusieurs centaines de milliers d’artisans à découvrir sur le site du Village de l’Artisanat des CMA.

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.