Noël : ces cadeaux que les Français ne veulent pas recevoir

Le compte-à-rebours a commencé : dans quelques jours, il sera trop tard pour acheter les cadeaux de Noël de ses proches. Mais attention à ne pas choisir trop vite. D'après un sondage, plusieurs catégories de produits ne sont pas forcément les bienvenues sous le sapin...

Vous n'avez pas encore trouvé les cadeaux de Noël à offrir ? Il est encore temps, mais gare aux mauvais choix. Dans une enquête réalisée fin novembre par l'Ifop pour la plateforme Hostinger, plusieurs produits semblent posséder toutes les caractéristiques de la mauvaise idée-cadeau.

Aucune crainte pour un tiers des Français

D'après le sondage, une femme sur trois (33%) redoute ainsi de recevoir un produit électroménager à Noël. Dans le détail, 22% d'entre elles craignent ouvrir au pied du sapin un aspirateur. La crainte est moins élevée du côté des hommes, puisque seuls 9% redoutent de recevoir un produit électroménager. En revanche, ils ne sont pas franchement favorables aux vêtements et autres accessoires de mode : 22% n'en veulent pas, rapporte l'Ifop. Un taux qui baisse à 16% pour les femmes.

Femmes et hommes se rejoignent sur un point : les cadeaux à caractère culturel ou de loisirs. 13% des hommes et 9% des femmes préfèreraient ne pas avoir cette surprise dans les prochains jours. "La nourriture (9%) et les produits liés aux soins du corps (4%) ferment pour leur part la marche des cadeaux les plus redoutés en ce Noël 2024", conclut l'Ifop.

Rassurez-vous, une proportion importante de Français gardera le sourire quel que soit votre choix. Près d'un tiers des répondants (32%) affirment ne pas avoir de crainte particulière. De quoi pousser un cri de soulagement au moment de l'achat... et de la découverte des présents sous le sapin.

Enquête réalisée par l'Ifop pour Hostinger les 28 et 29 novembre 2023 via un questionnaire auto-administré auprès d'un échantillon de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population française.